MISIAの新曲で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌としても話題の「ラストダンスあなたと」のミュージックビデオが公開された。フィギュアスケート選手として世界で活躍し、2026年ミラノ・コルティナオリンピック男子シングル銀メダリストである鍵山優真が出演していることが明らかとなった。【動画】フィギュアスケート鍵山優真がMV初登場！映画コナン主題歌、MISIA「ラストダンスあなたと」ミュージックビデ