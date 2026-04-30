中国の「第7世代」の若手幹部、張成中氏＝2024年2月、北京（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）常務委員会は30日、災害対応を担う応急管理相に張成中氏（55）を充てる人事を決めた。新華社が報じた。張氏は1970年代生まれの「第7世代」の若手幹部。習近平指導部は来年の第21回共産党大会に向け人事を本格化し、若手の登用が加速する見通しだ。前応急管理相は重大な規律・法律違反の疑いで当局の調査を