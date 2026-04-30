元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。引退試合で有終の美を飾った武尊（34）との試合後に撮影した2ショットを公開し、祝福といたわるメッセージを送った。【写真】「お二人とも最高にカッコいい」元王者・魔裟斗＆現役退く武尊の“魂の2ショット”魔裟斗は「武尊おめでとう！そしてお疲れ様」とメッセージを記し、にこやかな雰囲気の2ショットや、試合後に握手を交わす2人の様子を捉え