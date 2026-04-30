劇作家からの性被害を訴えた女優の大内彩加が30日までにnoteを更新。「子宮内膜ポリープ」の切除手術を受けたことを報告した。大内は「この年になって、初めての入院＆手術をしてきた。なんなら一昨日手術をして昨日退院してきた」と報告。「手術の内容は『子宮内膜ポリープ切除術』で、調べてみると術後に当日に帰れる病院もあるようなのだが、病院によって様々なようで、私は1泊だけ入院となった」と説明した。続けて「入院＆手