米国防総省の高官は29日、議員らに対し、イラン戦争の現時点までの総費用について250億ドル（約4兆円）との推計を示した/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）米国防総省の高官は29日、議員らに対し、イラン戦争の現時点までの総費用について250億ドル（約4兆円）との推計を示した。事情に詳しい3人がCNNに述べたところによると、この推計は中東地域の米軍基地が受けた大規模な損害の修復費用を含んでおらず、非現実的な金額だという