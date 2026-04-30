アメリカのトランプ大統領は29日イランに対する海上封鎖で「イランの経済は深刻な状態にある」と主張し、「イランは降参するしかない」と強調しました。トランプ大統領：（イランは）降参するしかない。『負けた、降参する』と言えばいい。彼らの経済は本当に深刻な状態だ。死んだも同然だ。トランプ大統領は記者団に対し、イランの港に出入りする船舶を対象とした「海上封鎖」について、「天才的な作戦で、完璧だ」と語りイラン経