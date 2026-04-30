元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。コンビ仲のいい芸人について語った。オープニングで、前週にゲスト出演したさまぁ〜ずについてトーク。2人のコンビ仲の良さを振り返ると「佐久間が知っている仲のいいコンビと言えば、おぎやはぎなんですけど」とおぎやはぎの名前を挙げた。また自身がプロデューサ