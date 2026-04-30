ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、28日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。愛する中日ドラゴンズに物を申した。山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任している。番組では「ドラ1ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。最下位の中日は放送前の28日時点で4連勝中。声がルンルンだった。