女優の今野杏南（こんの・あんな、３６）が３０日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を報告した。「先日第二子を無事出産いたしました」と伝え、赤ちゃんの写真をアップ。「おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。 無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と家族が増えたことを喜んだ。２０２４年３月に第１子出産を報告した今野は、その後について「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂