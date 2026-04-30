テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３０日、このほど都内で人型ロボットの展示会が開催されたことを報じた。展覧会で注目されたのが、中国企業のロボット。番組では、北京で中国企業を取材し成長するロボット産業の開発、成長を続けている現状などを伝えた。スタジオには最新型人型ロボットが登場。ダンスを披露すると司会の羽鳥慎一アナウンサーら出演者が驚きを表した。続けて羽鳥慎一ア