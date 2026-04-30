女優の佐々木希が、最新プライベートショットを公開した。佐々木は３０日までに、自身のインスタグラムを更新。「今年も、五十棲ファミリーのみんなと会えた五十棲さんの竹やぶで、タケノコ掘りをしました」と記し、タケノコを掘っている写真をアップ。「掘りたてで、本当に絶品そして子供達が、自分で採ったタケノコということもあり、満足そうに沢山食べておりましたとてもいい経験をさせていただいて、五十棲ファミ