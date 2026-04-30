【モデルプレス＝2026/04/30】7月20日からスタートする『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）の制作決定発表会見に主演の反町隆史が登壇。ドラマの見どころや撮影現場の裏話など、作品の魅力を語った。【写真】反町隆史「GTO」制作決定発表会見に登壇◆反町隆史「GTO」続編決定の背景明かす会見の冒頭、反町は「『GTOリバイバル』を放送したとき、友人から、親子3代でドラマを観てくださっている写真が届いたんです。も