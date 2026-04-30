サッカー・J1のヴィッセル神戸は、30日、元日本代表MF扇原貴宏選手（34）が負傷し、神戸市内の病院にて検査を行った結果、右ひざ関節軟骨損傷と診断されたと発表した。また、神戸市内の病院で手術を行い、無事に成功したことも、あわせて告知している。セレッソ大阪、名古屋グランパス、横浜F・マリノスを経て、2022年から神戸の一員となった扇原選手。近年は中盤でチームの主軸として攻守に不可欠な存在となっており、今シー