第13回目は盗塁をされないための方法です。まだ投球・送球・捕球が未熟な学童野球において、盗塁はかなり頻繁に行われる戦術です。特に守備側ではその防ぎ方について苦悩されている指導者も多くいると思います。 【習得レベル：★★★★☆】 まず考えたいのは、バッテリーをはじめとする関係ポジションでのプレータイムの短縮です。［攻撃側］一塁走者がリードからスタートして二塁ベース