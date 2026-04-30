この先5月1日(金)〜5月13日(水)は、天気が短い周期で変化するでしょう。5月1日(金)や3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)は雨や風が強まり、荒れた天気となりそうです。2日(土)は沖縄や九州から関東では晴れて、広く夏日(最高気温25℃以上)になるでしょう。5月1日は雨・風が強まり荒れた天気5月1日(金)は九州や四国は朝まで、中国地方や近畿、東海、関東は昼頃まで広く雨や雷雨となりそうです。北陸や東北は夜にかけて雨が