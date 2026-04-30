【新興国通貨】ドルペソでのドル高ペソ安進む=メキシコペソ 中南米市場では、中東情勢警戒での有事のドル買いを受けてドル高ペソ安が進んだ。ドルペソは17.39ペソ台から17.57ペソ台まで買われた。4月8日以来の高値圏。その後少し調整が入るも17.515－17.550レンジのドル高圏もみ合いとなっている。 対円でもペソは軟調。中南米朝の9.19円台から一時9.13円前後まで下げた。その後9.15円前後が重くなっており、ペソ安