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アジア株豪州株8日続落、22年来最長インフレ加速で5月利上げ織り込み済み 東京時間11:20現在 香港ハンセン指数 25897.18（-214.66-0.82%） 中国上海総合指数 4111.35（+3.84+0.09%） 台湾加権指数 39654.31（+350.81+0.89%） 韓国総合株価指数 6712.80（+21.90+0.33%） 豪ＡＳＸ２００指数 8676.80（-10.19-0.12%） アジア株はまちまち。 トランプ米大統領はホルムズ海峡封鎖を