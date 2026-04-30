【北欧通貨】ドルクローナは一時9.33台=スウェーデンクローナ 海外市場でドルクローナは一時9.3350近くまでドル高クローナ安となった。中東情勢を受けたドル全面高が対北欧通貨でも目立っていた。高値からは調整が入るも9.30割れではすぐに買いが入り、直近9.31台推移。対円では不安定な動き。昨日欧州市場午前に17.27円前後まで上昇も、その後はクローナ安に押され17.18円台を付ける動