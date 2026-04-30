DJI Mic Mini 2 DJIは、コンパクトワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を発表した。録音やスタイルをシーンに合わせて柔軟にカスタマイズできるのが特徴。価格は、トランスミッター1台とレシーバー1台、充電ケースがセットになったモデルが8,580円、トランスミッターが2台となり、マグネット式フロントカバーのセットなども付属するモデルが14,520円。詳細は後述する。 DJI