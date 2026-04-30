米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］＜オランダ編・中＞選手のかけ声や熱気が、ピッチの外まで届いてきた。オランダ協会が２０２０年に始めたＵ―２１（２１歳以下）リーグ。昇降格が１シーズンに２度あり、各クラブのトップチームを