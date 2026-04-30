女優の小沢真珠（49）が30日、自身のインスタグラムを更新。小学生姉妹のために作った“キャラ弁”を披露した。現在、11歳と9歳の姉妹を子育て中の小沢。「昨日久しぶりにキャラ弁作りました♪」と披露したのは、その名も「慌てん坊うさぎそぼろ弁当」。「春の食材を取り入れた春弁当です」と伝えた。そしてうずらの卵で再現した「恐竜の卵」や、スナップエンドウの豆で作った「青虫」などのレシピを紹介。「スーパーに春の