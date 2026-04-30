4月30日（現地時間29日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナでトロント・ラプターズとの第5戦に臨んだ。 敵地で2連敗を喫し、ホームに戻ったキャブスは12点ビハインドで迎えた第1クォーター開始5分38秒からサム・メリル、ジャレット・アレン、ジェーム