ポエックは冴えない。２８日の取引終了後に、船舶用エンジン台板やプラント関係機器の製造販売を行う子会社の三和テスコが、先端産業分野における特殊大型輸送コンテナの製造受託案件を受注したと発表したが、これを好材料視する動きは限定的のようだ。国内商社からの受注で、受注金額は２億２４００万円。２６年１０月までに納入する予定で、２６年８月期業績への影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS