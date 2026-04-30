「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、デンソーが「売り予想数上昇」で５位となっている。 デンソーは前営業日となる２８日の取引時間中、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比１．７％増の７兆６７００億円、最終利益は同１３．９％減の３８２０億円を見込む。人的投資や部材費、開発費用、中東情勢