アトレティコ・マドリーのFWアントワーヌ・グリーズマンが、29日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦のアーセナル戦(△1-1)でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。UEFA公式サイトが伝えている。この試合で得点こそなかったものの、随所で好プレーを披露。UEFAテクニカル・オブザーバー・グループは「アトレティコの今大会最後のホームゲームとなった一戦で、彼は素晴らしいパフォーマンスを見