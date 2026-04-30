JR四国は、あす（5月1日）朝から夜はじめ頃にかけて強風の影響が予想されるため、瀬戸大橋線の児島駅～宇多津駅間で列車に運休や遅れ、行く先の変更などが発生する恐れがあると発表しました。JR四国では、最新の情報をホームページなどで確認してほしいと呼びかけています。