ＳＵＭＣＯ＝鮮烈高で５年ぶり高値。マドを開け急騰、一時１９％を超える上昇で２８００円台目前まで買われた。時価は２１年７月以来約５年ぶりの高値ゾーンに浮上した。米国ではインテル＜INTC＞が強烈な上昇トレンドを形成し、前日の米国株市場でも１２％を超える急騰で上場来高値圏を舞い上がっており、マーケットでも話題となっている。そのなか、半導体シリコンウエハーで世界屈指の同社は、インテルを主