清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが29日、自身のSNSでホームゲームの現地観戦を報告した。広瀬さんが訪れたのは、同日にIAIスタジアム日本平で開催されたJ1百年構想リーグWEST第13節V・ファーレン長崎戦。清水は序盤に退場者を出した影響もあり、1-2で敗れた。試合後、広瀬さんはインスタグラム(@loveanyu_official)で「GW初日はアイスタ」と綴り、オレンジのロングスリーブTシャツに白い