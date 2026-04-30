[故障者情報]ヴィッセル神戸は30日、MF扇原貴宏が神戸市内の病院で検査を受けた結果、右膝関節軟骨損傷と診断されたことを発表した。また、神戸市内の病院で手術が行われ、無事に成功したことも伝えている。扇原は今季ここまでJ1百年構想リーグWESTで8試合に出場し、3ゴールを記録。サウジアラビアで開催されたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ファイナルズでもプレーしていた。