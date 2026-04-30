開催：2026.4.30 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 2 - 14 [ナショナルズ] MLBの試合が30日に行われ、シティ・フィールドでメッツとナショナルズが対戦した。 メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。 1回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点