ジャパンインベストメントアドバイザー [東証Ｐ] が4月30日昼(11:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比46.5％増の86.8億円に拡大し、1-6月期(上期)計画の103億円に対する進捗率は84.0％に達し、5年平均の59.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の63.3％→67.4％に上昇した。 株探ニュース