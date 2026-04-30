30日前引けの日経平均株価は続落。前営業日比612.84円（-1.02％）安の5万9304.62円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は254、値下がりは1284、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は277.56円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、フジクラ が62.15円、東エレク が48.27円、豊田通商 が37.51円、コナミＧ が26.31円と並んだ。 プラス寄与度トップはＴＤ