30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数402、値下がり銘柄数977と、値下がりが優勢だった。 個別ではウエストホールディングス、内外テック、テクノフレックス、ソケッツ、プリモグローバルホールディングスなど20銘柄が年初来高値を更新。ＲｅＹｕｕＪａｐａｎ、田谷、ナガホリ、ミナトホールディングス、ユニチカは値上がり率上位に買われた。 一方、ホーブ、中外