30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比20.5％増の2594億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.5％増の1994億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＦＡＮＧ＋ 、ｉシェアーズＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐレバ