サッカー解説者・タレントの本並健治（61）、タレントの丸山桂里奈（43）夫妻が、30日までにそれぞれ自身のインスタグラムを更新。自宅キッチンのリフォームを報告し、写真でビフォー・アフターを公開した。【写真】「びっくりするくらい変わりました」本並健治＆丸山桂里奈が公開した、リフォームした台所のビフォー・アフター丸山は「キッチンをリフォームしました」とつづり、タイルで動物などが描かれたこだわりのカウンタ