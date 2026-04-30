ドトールコーヒーショップが、5月14日から朝限定メニュー「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」を発売する。定番モーニングのラインナップを刷新し、朝食需要のさらなる取り込みを図る。【写真】マスカットヨーグルン 長野県産シャインマスカット新メニューは、ツナポテトのコクとアボカドのなめらかな食感を組み合わせたサンドが特徴。そこにレッドオニオンのシャキッとした辛味と食感を加えることで、最後まで飽きの