俳優のパク・ウンビンとチャ・ウヌが初共演するNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』が、5月15日より世界独占配信される。公開に先駆け、本予告＆キーアートが解禁された。【予告動画】パク・ウンビン＆チャ・ウヌら、超能力でカオスな騒動を巻き起こす本作は、社会に不安が立ち込める20世紀の終わりを背景に繰り広げられるコメディ×アクション×アドベンチャー。ひょんなことから超能力を手に入れた田舎町の冴えない住民たち