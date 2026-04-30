商船三井さんふらわあは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあちいかわとのんびり船旅」を、8月6日出港便より実施することを発表した。【動画】「ハートフルストーリー感すごい」公開された映画『ちいかわ』の本編映像今回の企画では、人気キャラクター「ちいかわ」の初となる映画作品とのコラボレーションを実施。「ちいかわ」の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽