【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２９日に行われた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、ＦＲＢの独立性が「危機に瀕（ひん）している」と訴えた。議長退任後も理事に残留し、ＦＲＢへの干渉を強めるトランプ政権と対峙（たいじ）する姿勢も示した。パウエル氏は記者会見で、「政治的要因を考慮せずに金融政策を遂行する能力が脅かされている」と述べた。中央銀行に独立性が