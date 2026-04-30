【ニューヨーク＝木瀬武】米国とイランの戦闘終結に向けた協議が停滞して原油供給の混乱が長引くとの懸念が強まり、２９日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の６月渡し価格の終値は、前日比約７％高の１バレル＝１０６・８８ドルに急騰した。その後の２９日夜の取引では一時、１バレル＝１０９ドル台まで上昇した。祝日明け３０日の東京金融市場は、株、円、債券がそろって売られる「