イギリス・ロンドンでユダヤ系の男性2人が刃物で刺され、45歳の男が逮捕されました。警察はテロ事件として認定し、ユダヤ系市民を狙った犯行か捜査しています。襲われたのは76歳と34歳のユダヤ系の男性2人で、29日ロンドン北部の路上で男に刃物で刺されましたが、病院に搬送され、命に別条はないとのことです。男は、駆けつけた警察官にも襲いかかろうとしましたが、その場で逮捕されました。警察はテロ事件と認定し、捜査を進めて