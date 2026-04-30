【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23―26日）【映像】ゴール直前で“かっとび”豪快スライド（実際の様子）26日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦の最終日デイ4、ボーナスポイントがかかる最終ステージで、トヨタのエースがゴール直前に、豪快にマシンをスライドさせる走りに放送席やファンから反響が寄せられる一幕があった。首位のセバスチャン・オジエを最後に残し、最後から2番