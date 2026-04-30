お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が30日までにXを更新。引退試合で勝利した格闘家の武尊（34＝team VASILEUS）を祝福した。格闘技ファンとして知られる良ちゃんは、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦の開始前から「本人はただまっすぐ命を懸けて格闘技を頑張ってるだけなのに運命に翻弄されたり、逆風に立たされたり、雑音に押し潰されそうになったりしてきた武尊の一筋縄では行かない格闘技人生。今日