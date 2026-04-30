ドジャースは２９日（日本時間３０日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に２―３で敗れて２連敗。３連戦を１勝２敗で負け越した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、３四球、１盗塁だった。第１戦こそ５―４で逆転サヨナラ勝ちしたものの、２戦目は１―２、この日も２―３とロースコアの１点差で敗れた。ドジャースはチーム打率２割７分３厘はメジャー１位、４５本塁打は同２位、１６７得