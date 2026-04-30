『ジャンゴ 繋がれざる者』（2012）と『マスク・オブ・ゾロ』（1998）の登場人物が登場するクロスオーバー映画の製作が明らかになった。クエンティン・タランティーノのコミックを原作に、『L.A.コンフィデンシャル』でアカデミー賞を受賞したブライアン・ヘルゲランドが脚本を担当。ソニー・ピクチャーズで初期の開発段階にあるという。【写真】レオナルド・ディカプリオが極悪非道の農場主を演じる『ジャンゴ 繋がれざる者』フ