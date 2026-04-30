イラク出身のハサン・ハーディ監督が自らの体験をもとに描き出した初長編映画『大統領のケーキ』より、本予告、本ビジュアル、追加場面写真9点が解禁された。【動画】ケーキの材料集めに奔走する『大統領のケーキ』本予告物語の舞台は1990年代、独裁政権下のイラク。人々が戦争と食糧不足に苦しむなか、フセイン大統領は自身の誕生日を祝うケーキを作るよう、国内の各学校に命じていた。くじ引きで“名誉ある”ケーキ係に指名