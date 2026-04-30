見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第24回）が30日に放送され、佐野晶哉演じるシマケンが再登場。彼が不意につぶやいた言葉に対して、ネット上には「それは恋だろ」「不器用すぎて可愛い」「どうなってくんだろ？」といった反響が寄せられた。【写真】“言語オタク”シマケン（佐野晶哉）に反響外出を許され、それぞれの日曜日