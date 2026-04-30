サラゴサGKアンドラーダの処分が決定スペイン2部リーグで世界中を驚かせる愚行を働いたレアル・サラゴサのGKエステバン・アンドラーダに、13試合の出場停止処分が課されることになった。スペイン紙「マルカ」が報じている。4月27日に行われたスペイン2部第37節のウエスカ対レアル・サラゴサの一戦で、問題が起きた。両チームが残留争いを繰り広げているなかで行われたアラゴンダービーは、試合終盤まで1-0とホームのウエスカが