日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３０日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が防御率でメジャートップに立ったことを報じた。大谷は２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がった。６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合