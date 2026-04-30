元日本テレビでフリーの笹崎里菜アナウンサーが、後輩アナとのランチショットを公開した。１６日に３４歳の誕生日を迎えた笹崎アナは３０日までに、自身のインスタグラムを更新。「すこし前にランチしてたらサプライズでケーキが…いくつになっても嬉しいですね、ありがと」と記し、日本テレビの後輩・石川みなみアナに、サプライズで誕生日を祝ってもらったことを報告。「ちょっと平成を感じる上からのアングル写真も添えて